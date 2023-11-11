Раиси призвал исламские страны вооружить палестинцев для борьбы с Израилем

Президент Ирана также назвал эту войну неравной

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны исламского мира вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если боевые действия в секторе Газа не прекратятся.

"Если военные преступления сионистского режима (Израиль - прим. ТАСС) продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу, вооружив его для борьбы с оккупацией", - сказал он, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.