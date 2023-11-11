11 ноября, 13:38
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган: турецкое судно с помощью для Газы должно прибыть в Египет 11 ноября

Президент Турции отметил, что "73% погибших в Газе являются женщинами и детьми"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкое судно с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа в субботу должно достичь египетского порта в городе Эль-Ариш. Об этом он сказал на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

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"В сотрудничестве с нашими египетскими братьями мы отправили 10 самолетов с гуманитарной помощью в аэропорт Эль-Ариш для доставки ее в Газу. Наше судно, перевозящее в общей сложности 666 тонн гуманитарной помощи, вышло вчера и, надеемся, сегодня прибудет в порт Эль-Ариш", - сообщил он. Эрдоган добавил, что Турция "продолжает лечить раненых, а также больных с онкологическими заболеваниями и детей".

Он напомнил, что 15 ноября в Стамбуле планируется международная конференция, организованная его женой. "Подготовка к этой встрече с участием супругов глав государств и правительств продолжается. На текущем этапе нашим приоритетом является прекращение огня и бесперебойная доставка гуманитарной помощи", - сказал он.

Эрдоган также отметил, что "73% погибших в Газе являются женщинами и детьми". По его словам, нынешнее обострение конфликта в Газе является "местью Израиля, который не нашел иного способа для урегулирования". Он также отметил, что происходящее в секторе Газа негативно влияет и на Западный берег реки Иордан, где проживают палестинцы.

10 ноября глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция, Египет и Израиль сформировали координационную группу для доставки и лечения раненых и больных из сектора Газа. Он сообщил, что с Египтом есть договоренность, что больные раком, особенно дети, в первую очередь будут переведены через КПП "Рафах" в египетские больницы в городах Шейх-Зувейд и Эль-Ариш. Там присланный из Турции медперсонал вместе с египетскими коллегами будет лечить пациентов, часть из которых в дальнейшем предполагается перевезти в Турцию. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп Тайип
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