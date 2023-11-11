11 ноября, 13:46

Постпреда Алжира при ООН Назира Ларбави назначили новым премьером страны

Президент Абдельмаджид Теббун также сменил главу своей канцелярии

РАБАТ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил постпреда государства при ООН Назира Ларбави новым премьер-министром. Об этом сообщило Алжирское радио.

По его данным, Ларбави сменил на посту главы правительства Аймана Бенабдеррахмана, который занимал этот пост с 30 июня 2021 года. Кроме того, президент Алжира своим указом сменил и главу своей канцелярии: исполняющим обязанности начальника канцелярии президента назначен Буалем Буалем, который до настоящего момента являлся советником Теббуна по юридическим вопросам.

Информации о причинах подобных решений президента радиостанция не привела.

Назир Ларбави в разные годы занимал пост посла Алжира в Пакистане и Египте. В 2019 году он был отозван из Каира и назначен советником главы МИД, а через два года, в 2021 году, Ларбави занял пост постоянного представителя Алжира при ООН. 

Теги:
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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