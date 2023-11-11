11 ноября, 13:49

Обвиняемый в антисемитизме литовский политик учредил новую партию

Она получила название "Заря над Неманом"

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в антисемитских высказываниях депутат Сейма (парламента) Литвы Ремигиюс Жемайтайтис учредил с единомышленниками новую политическую партию, получившую название "Заря над Неманом".

"Суперпартия "Заря над Неманом", которая пойдет новым путем, учреждена", - сообщил он журналистам. Вехи и направления этого пути политик не уточнил.

По словам Жемайтайтиса, новая политическая сила намерена принять участие во всех трех выборах, которые состоятся в будущем году. "Во-первых, у нас будет кандидат на президентских выборах. Также мы выставим кандидатов на выборах от Литвы в Европарламент и на парламентских выборах", - сказал Жемайтайтис.

Для формирования политической партии в Литве необходимо собрать в качестве учредителей не менее 2 тыс. человек. По словам Жемайтайтиса, под петицией о создании партии "Заря над Неманом" подписались 3 164 человека.

Основателю партии в Сейме грозит импичмент. За последние полгода он дважды допустил антисемитские высказывания. В мае на своей странице в одной из соцсетей Жемайтайтис написал, что "в мире нашлось еще одно животное - Израиль". Так депутат отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы. Далее политик процитировал слова из литовского фольклора с призывом к расправе над евреями. В канун Дня памяти и скорби, который отмечается 14 июня (в этот день в 1941 году началась массовая высылка населения), Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев.

Голосование по вопросу объявления импичмента Жемайтайтису состоится в парламенте на следующей неделе. 

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