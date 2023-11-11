11 ноября, 13:58
Палестино-израильский конфликт

Таджикистан выступил за палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме

В республике также осудили удары по гражданским объектам в секторе Газа и призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров

ДУШАНБЕ, 11 ноября. /ТАСС/. Таджикистан выступает за создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, осуждает удары по гражданским объектам в секторе Газа и призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

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"Таджикистан поддерживает создание Государства Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это единственный путь, с помощью которого народ Палестины сможет реализовать свое коренное национальное право как самостоятельный субъект мирового сообщества на основе общепризнанных принципов международных отношений", - сказал Рахмон, речь которого опубликовала его пресс-служба.

Он отметил, что поддерживает созыв саммита по ситуации в секторе Газа, а также заявил, что Таджикистан "решительно осуждает нападение на гражданские объекты в указанном районе, которое привело к гибели тысяч мирных жителей, включая детей и женщин, ранению большого количества людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры". "Сегодняшняя ситуация еще раз доказывает, тот факт, что проблема Палестины не имеет военного пути решения. С самого начала конфликта наша страна выступила с призывом к сторонам прекратить насилие и для стабилизации ситуации сесть за стол переговоров", - отметил глава государства.

Рахмон также напомнил о резолюции Генассамблеи ООН 1947 года "о создании двух независимых государств на палестинской земле". "До сегодняшнего дня мечты и чаяния палестинского народа о создании собственного государства остаются не осуществленными. Учитывая сложившуюся ситуацию, нашим странам и международному сообществу следует прилагать усилия для выполнения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - сказал он. Лидер Таджикистана также призвал ОИС сотрудничать с другими организациями для прекращения конфликта в секторе Газа.

"Таджикистан, который в своей новейшей истории пережил навязанную разрушительную гражданскую войну, является сторонником миротворческих шагов и мирного решения всех мировых проблем и конфликтов", - заключил Рахмон.

О саммите и ситуации в Газе

Внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС созван по просьбе Палестины в столице Саудовской Аравии. Его цель - выработать общую позицию арабских и исламских стран по конфликту на Ближнем Востоке, которая резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей израильских поселков и взятием более 200 заложников. ХАМАС назвал атаку ответной на действия Израиля против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в свою очередь начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ТаджикистанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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