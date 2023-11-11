Работников военкомата во Львове привлекут к ответственности за применение силы к мужчине

Накануне украинское издание "Страна" распространило кадры, на которых запечатлено, как несколько военных насильно заталкивают молодого человека в фургон и пытаются помешать прохожим снимать это на видео

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Львовского областного военкомата, применившие силу в отношении гражданского лица во Львове, будут наказаны. Об этом сообщила пресс-служба военкомата.

Накануне украинское издание "Страна" распространило кадры, на которых запечатлено, как во Львове несколько военных насильно заталкивают мужчину в фургон и пытаются помешать прохожим снимать это на видео. Молодому человеку пытались помочь, однако военные все равно увезли его, воспользовавшись численным преимуществом.

"По данному факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.