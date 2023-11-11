11 ноября, 14:00,
обновлено 11 ноября, 14:21
Палестино-израильский конфликт

СМИ: страны ЛАГ и ОИС возложили ответственность на Израиль за конфликт в Газе

Они также планируют потребовать от международного сообщества расследовать военные преступления в палестинском анклаве, сообщил телеканал Asharq

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа. Такое положение содержится в проекте итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который приводит телеканал Asharq.

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"Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и отрицаем, что война в анклаве может быть классифицирована как самооборона. Мы не приемлем какого-либо оправдания войны в Газе. Мы возлагаем на израильскую сторону всю полноту ответственности за текущий конфликт", - приводит телеканал выдержку из предполагаемой резолюции.

Страны ЛАГ и ОИС потребуют от международного сообщества расследовать военные преступления в Газе. Они также призывают к проведению международной мирной конференции по ситуации в Газе.

Государства договорились создать систему финансовой безопасности для поддержки палестинцев.

Страны ЛАГ и ОИС считают, что сектор Газа неотделим от палестинских земель на Западном берегу. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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