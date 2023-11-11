В Чехии спикера нижней палаты парламента переизбрали председателем партии ТОП-09

Маркета Пекарова-Адамова продолжит возглавлять партию еще два года

ПРАГА, 11 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова переизбрана председателем входящей в правительственную коалицию республики либерально-консервативной партии ТОП-09 ("Традиция. Ответственность. Процветание - 09"). Об этом сообщило Чешское радио.

На проходящем в Праге общереспубликанском съезде ТОП-09 за Пекарову-Адамову проголосовали 142 из 177 делегатов. Она продолжит возглавлять партию еще два года. Одной из ее основных задач является подготовка ТОП-09 к предстоящим в 2025 году парламентским выборам в Чехии.

Пекарова-Адамова возглавляет ТОП-09 с 2019 года. На съезде в качестве почетного гостя выступил премьер-министр республики и председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала. Он подчеркнул необходимость сохранения эффективности правительственной коалиции и достижения победы входящих в нее партий на очередных парламентских выборах.