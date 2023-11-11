11 ноября, 14:20

Экс-заместитель генсека НАТО считает необходимым выделять на оборону Литвы 3% ВВП

Согласно проекту госбюджета республики на 2024 год, военные ассигнования республики в будущем году впервые превысят €2 млрд

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Литва с учетом своего географического положения и геополитической ситуации должна финансировать оборону в размере не менее 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил журналистам бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас, избранный оппозицией кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года.

"3% - это наш минимум. География такова, что [по соседству] находятся враги, агрессор сосем рядом", - утверждал он.

Согласно проекту госбюджета Литвы на 2024 год, который находится на рассмотрении в Сейме (парламенте), военные ассигнования балтийской республики в будущем году впервые превысят €2 млрд и составят 2,71% ВВП. Однако часть этой суммы приходится на временный так называемый налог солидарности, который правительство обязало вносить из своей прибыли коммерческие банки.

"Мы должны предусмотреть устойчивое финансирование оборонных расходов, которые, скорее всего, превышают 3%", - сказал Еглинскас. 

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