В Эр-Рияде в ходе арабского саммита прошли переговоры президентов Египта и Сирии

Во встрече также приняли участие члены сопровождающих делегаций

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада состоялась в ходе внеочередного совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Об этом сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По его информации, лидеры двух стран провели переговоры на полях саммита, проходящего в Эр-Рияде.

Во встрече приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел, отмечает портал.