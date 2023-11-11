11 ноября, 14:28
Палестино-израильский конфликт

Лидер "Хезболлах" заявил, что арабский и исламский мир в состоянии защитить население Газы

По словам шейха Хасана Насруллы, главы 57 арабских и исламских государств должны в один голос потребовать немедленного прекращения военных действий в анклаве

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Главы 57 арабских и исламских государств, собравшиеся на саммит в Эр-Рияде, должны в один голос потребовать немедленного прекращения военных действий в Газе и открытия гуманитарных коридоров. Об этом заявил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, который выступил с телеобращением в поддержку бойцов сопротивления, противостоящих израильским войскам в секторе Газа и на юге Ливана.

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"Арабский и исламский мир представляет собой мощную силу и в состоянии защитить население Газы, - подчеркнул он в обращении к участникам совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа. - Палестинцы и их вооруженные формирования не нуждаются в арабских армиях, но им нужна решительная поддержка со стороны арабов и мусульман".

По его словам, "палестинцы надеются, что участники саммита в Эр-Рияде повлияют на позицию Соединенных Штатов, от которых зависит прекращение израильской агрессии". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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