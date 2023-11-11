11 ноября, 15:04,
обновлено 11 ноября, 15:39
Военная операция на Украине

Bild: Германия намерена удвоить военную помощь Украине

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

По данным газеты, в 2024 году она может составить €8 млрд

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако они все уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны остались лишь €120 млн. Ведомство запросило дополнительно €5 млрд, и на этой неделе кабмин решил выделить €4 млрд. Комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе, уточнила газета.

Bild отметила, что у Министерства обороны также имеется еще €2 млрд, которые могут быть направлены на выполнение долгосрочных оборонных контрактов.

В начале текущего месяца правительство ФРГ сообщило о поставках Украине 25 танков Leopard 1A5, обещанных до этого. В новую партию переданного Киеву оружия тогда также вошли разведывательные беспилотники и радары. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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