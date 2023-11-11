"Хезболлах" заявила, что использует для ударов по Израилю ракету весом в полтонны

Лидер партии шейх Хасан Насрулла также сообщил, что организация начала активно применять беспилотники

БЕЙРУТ, 11 ноября. /ТАСС/. Боевики вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" продолжат участие в боях с Израилем в пограничных районах на юге Ливана для оказания поддержки палестинскому сопротивлению в Газе. Об этом заявил в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Jadeed, ее политический лидер шейх Хасан Насрулла.

"Мы начали активно использовать в этой войне против сионистского врага беспилотные летательные аппараты, - сказал он. - Кроме того, для ударов в глубине израильской территории применяются ракеты большого калибра "Буркан" весом полтонны".

По словам Насруллы, "исламское сопротивление уведомило израильскую сторону, что не потерпит гибели мирных граждан на юге Ливана в ходе обстрелов и авианалетов". "В ответ мы будем наращивать наши операции против израильских военных позиций и поселений", - отметил он.

Лидер "Хезболлах" привел данные израильских источников, которые признали, что на севере страны получили за последнее время ранения свыше 350 человек в результате атак шиитских боевиков. "Противник испытывает по этому поводу большое беспокойство, поэтому мы усилим фронт давления", - указал он.