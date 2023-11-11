11 ноября, 15:21
Палестино-израильский конфликт

Президент Киргизии призвал к осуждению гибели мирных людей в секторе Газа

Садыр Жапаров также отметил готовность республики начать оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу

ЭР-РИЯД, 11 ноября. /ТАСС/. Международное сообщество должно широко осуждать совершаемые в секторе Газа нападения на мирное население. Об этом заявил в Эр-Рияде на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) президент Киргизии Садыр Жапаров.

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"Боевые действия в секторе Газа привели к многочисленным жертвам и страданиям палестинского народа, что является беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Гибель невинных граждан, в том числе младенцев и женщин, неприемлема и должна широко осуждаться международным сообществом. Нападение на гражданскую инфраструктуру, школы, больницы и жилые помещения без выбора является не только нарушением международного гуманитарного права, но и серьезным нарушением прав человека", - сказал он.

По его словам, Киргизия готова начать оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу. "Кыргызская Республика готова оказать гуманитарную помощь для облегчения страданий мирного населения в секторе Газа. Мы считаем, что наша общая обязанность - оказывать поддержку нашим палестинским братьям в прекращении внешней агрессии и гибели невинных людей, а также предоставлять гуманитарную помощь", - продолжил глава государства.

Как он заверил, народ Палестины имеет право на создание независимого государства. В связи с чем, Киргизия призывает Совет безопасности и Генассамблею ООН принять решительные меры для "прекращения насилия и урегулирования кризиса" в секторе Газа.

"Крайне важно, чтобы участники конфликта уделяли первоочередное внимание защите жизни своих граждан и уважали универсальные правила международного гуманитарного права, закрепленные в основных документах ООН. Принципы справедливости, равенства и уважения прав человека должны определять наши действия в стремлении к разрешению израильско-палестинского конфликта", - подчеркнул он. 

Теги:
КиргизияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильЖапаров, Садыр Нургожоевич
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