ФРГ выделит еще €38 млн на гуманитарную помощь палестинцам

По данным главы немецкого МИД Анналены Бербок, всего в 2023 году Германия предоставит свыше €160 млн в качестве помощи палестинским территориям

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Германия выделит дополнительно €38 млн в качестве гуманитарной помощи палестинцам. Как пишет агентство DPA, об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Рамалле во время переговоров с премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Штайе.

"Каждая жизнь одинаково ценна. И каждый житель Израиля, и каждый житель в Палестине имеет право на то, чтобы жить в мире и безопасности", - подчеркнула министр. По ее данным, всего в 2023 году Германия предоставит свыше €160 млн в качестве помощи палестинским территориям.

Бербок призвала к гуманитарным паузам в секторе Газа. "Они должны быть расширены", - заявила она. Кроме того, глава МИД отметила необходимость бесперебойного снабжения клиник в Газе. В субботу вечером Бербок планирует посетить Тель-Авив и встретиться со своим израильским коллегой Эли Коэном.