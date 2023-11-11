Армия Израиля сообщила о перехвате трех подозрительных целей над севером страны

По данным армейской пресс-службы, "две подозрительные воздушные цели были перехвачены в районе границы с Ливаном"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили три подозрительные воздушные цели в северных районах страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня (в субботу) была зафиксирована воздушная цель, входившая на израильскую территорию в районе Кабри (кибуц, расположенный недалеко от приморского города Нагария - прим. ТАСС) на севере Израиля. Цель была сбита, и инцидент исчерпан", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, "две подозрительные воздушные цели были перехвачены в районе границы с Ливаном".