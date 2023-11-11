11 ноября, 15:53
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об ударе по группе радикалов на границе с Ливаном

По данным армейской пресс-службы, они пытались обстрелять территорию еврейского государства в районе ливанской границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по вооруженной группе радикалов, пытавшихся обстрелять территорию Израиля в районе ливанской границы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты в сторону израильской территории в районе Арамше (поселок израильских бедуинов на границе с Ливаном, также известен как Араб-аль-Арамше - прим. ТАСС). Танк Армии обороны Израиля нанес удар по этой ячейке", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, военные зафиксировали запуск минометных снарядов и противотанковых ракет по одной из позиций израильской армии на границе с Ливаном. "Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по источнику запусков, а также по террористической инфраструктуре [шиитской организации] "Хезболлах", - проинформировали в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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