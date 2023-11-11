Вина Запада и помощь Газе. О чем заявили лидеры на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде

Запад, поддержав действия Израиля, несет ответственность за гуманитарную катастрофу в секторе Газа, полагают участники внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде. По их словам, необходимо как можно скорее остановить военные операции Израиля, организовать доставку помощи мирному населению и создать работающие механизмы безопасности.

ТАСС собрал основные заявления и инициативы лидеров стран на встрече.

В чем виновен Запад

Участники встречи в публичных высказываниях проявили единодушие, указав на страны Запада как на прямого соучастника "агрессии Израиля". Так, президент Палестины Махмуд Аббас прямо возложил ответственность за отсутствие политического решения ближневосточного конфликта на Соединенные Штаты. "Мы будем преследовать военных преступников в международных судах, и США будут нести ответственность за неспособность достигнуть урегулирования", - сказал Аббас.

Схожую мысль высказал президент Ирана Эбрахим Раиси: "Америка постоянно посылает сигнал Ирану и некоторым другим странам о том, что масштабы войны не должны расширяться, но это заявление не соответствует действиям Америки. Америка заблокировала прекращение огня в Газе и расширяет масштабы войны".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление, что "западные страны, которые всегда говорят о правах и свободах человека, хранят молчание перед лицом продолжающихся убийств палестинцев". По его словам, "Запад и Израиль, который ведет себя как избалованное дитя этого Запада, должны компенсировать причиненный палестинцам ущерб, разрушения".

Приостановка боевых действий

Выступавшие были единодушны в том, что первым шагом к прекращению конфликта должна стать приостановка боевых действий в секторе Газа. Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, нужно остановить боевые действия Израиля, освободить заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС и прекратить насильственное перемещение населения Газы.

Первоочередной задачей будет постоянное, а не временное прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта, заявил в свою очередь президент Турции. "Наиболее срочным является не перерыв в боевых действиях на несколько часов, а постоянное прекращение огня", - сказал он.

Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах подчеркнул, что все мировое сообщество и в особенности Совет Безопасности ООН должны "выполнить свои прямые обязанности и немедленно прекратить кровопролитие в секторе Газа".

Механизм гарантий безопасности

Как заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Каир настаивает на формировании конкретного механизма по достижению справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, основанного на идее создания двух независимых государств. "Настала очередь и международного сообщества приложить максимум усилий для создания независимого палестинского государства", - сказал он.

По словам Эрдогана, Анкара готова участвовать в создании и работе механизма гарантирования безопасности для палестинцев, включая систему стран-гарантов. Турецкий лидер отметил, что система гарантий "сможет обеспечить безопасность не только палестинцев, но и израильтян и всего региона". Он также выдвинул идею создания фонда для восстановления Газы под эгидой ОИС.

Аббас в свою очередь призвал Совет Безопасности ООН утвердить полноправное членство Палестины во всемирной организации, а также провести международную мирную конференцию, посвященную восстановлению Газы и защите прав палестинского народа. Палестинская национальная администрация, по его словам, "готова ко всеобщим парламентским и президентским выборам, которые охватят всю территорию Палестины, включая Иерусалим".

Меры против Израиля

Несколько лидеров предложили усилить давление на Израиль. Как заявил президент Сирии Башар Асад, чтобы остановить эту войну, "в данный момент нужны эффективные шаги, а не словесная риторика". "Арабские страны должны свернуть свои контакты с Израилем, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа", - подчеркнул он.

Со своей стороны президент Ирана призвал "задействовать все средства", чтобы заставить США и Израиль прекратить боевые действия в секторе Газа, в том числе он предложил исламским странам вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если боевые действия в анклаве не прекратятся.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал ООН направить в сектор Газа международную следственную группу, чтобы установить степень ответственности Израиля за удары по гражданским объектам, в том числе учреждениям здравоохранения.

О чем договорились