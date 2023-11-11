11 ноября, 16:05,
обновлено 11 ноября, 16:51
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что Ливану грозит судьба Газы, если "Хезболлах" развяжет войну

По словам главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта, израильские власти считают, что шиитская организация близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские власти считают, что шиитская организация "Хезболлах" близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа. С таким предостережением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в ходе поездки на одну из военных баз на северной границе.

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"Я говорю здесь гражданам Ливана: я уже вижу граждан в Газе, которые идут с белыми флагами вдоль побережья и движутся на юг. "Хезболлах" втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она ["Хезболлах"] совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте", - сказал министр.

По его словам, действия вооруженных отрядов сторонников "Хезболлах" на границе с Израилем уже выходят за рамки локальной провокации. Израильские силы, констатировал Галант, дают "качественный ответ", который приводит к потерям в рядах "Хезболлах". "Нельзя нас провоцировать, это будет судьбоносная ошибка. Мы в полной боевой готовности, готовы отразить любой удар и готовы к любому развитию событий", - указал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что в настоящий момент в операции в секторе Газа задействовано менее 10% потенциала ВВС Израиля. "Наши летчики сидят в кабинах, носы самолетов направлены на север. У нас достаточно всего, чтобы сделать все необходимое на южном направлении, но ВВС смотрят на север, и их мощь крайне велика", - добавил он. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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