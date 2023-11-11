В Омане считают прекращение оккупации единственным способом решить палестинскую проблему

Как отметил глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, Палестина должна реализовать свои права, гарантированные международным законодательством

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Единственный способ решить палестинскую проблему - это "прекратить оккупацию" территорий Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, выступая на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

"Единственное решение палестинского вопроса заключается в политических действиях, нацеленных на прекращение оккупации и создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул глава оманского внешнеполитического ведомства.

"Палестина должна реализовать свои права, гарантированные международным законодательством, и стать полноправным членом мирового сообщества - свободным государством на своей земле", - добавил Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

Внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, открылся в Эр-Рияде с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке.