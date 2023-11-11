Король Марокко высказался за бесперебойную доставку помощи населению сектора Газа

По словам Мухаммеда VI, необходимо "положить конец военной агрессии с целью добиться прочного и контролируемого прекращения огня"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Бесперебойная доставка гуманитарной помощи должна быть обеспечена для населения сектора Газа. Об этом говорится в речи короля Марокко Мухаммеда VI, обращенной к участникам проходящего в Эр-Рияде совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Встреча посвящена ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа. Речь монарха зачитал премьер-министр Марокко Азиз Ахеннуш.

По мнению короля, чрезвычайный арабо-исламский саммит в Эр-Рияде "проводится в обстановке напряженности и продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа, в результате которых погибают и получают ранения тысячи безоружных мирных жителей, на фоне хаоса и тотальной блокады, что является вопиющим нарушением международного права и человеческих ценностей".

"Хотя раздавались мудрые голоса, призывающие к деэскалации и умиротворению, израильская артиллерия и ракеты продолжают наносить удары по безоружным гражданским лицам, включая детей, женщин и пожилых людей. Они не пощадили ни культовые места, ни больницы, ни лагеря, которые были полностью или частично разрушены", - продолжил Мухаммед VI.

Он высказался за то, чтобы обеспечить "срочную и реальную деэскалацию, положить конец военной агрессии с целью добиться прочного и контролируемого прекращения огня".

"[Необходимо] гарантировать защиту гражданских лиц, чтобы они больше не подвергались нападениям, в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в достаточных количествах для населения Газы", - отметил монарх. Он также призвал сформулировать "политическую перспективу для палестинского вопроса, которая бы могла дать новый импульс двухгосударственному решению, как это было согласовано международным сообществом".

Резкое обострение ситуации

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города.