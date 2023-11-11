11 ноября, 16:27
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган и ас-Сиси обсудили сотрудничество по доставке помощи в Газу

Президент Турции подчеркнул, что Израиль "за совершаемые им нарушения прав человека в отношении гражданских лиц в секторе Газа должен быть наказан в соответствии с международным законодательством"

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Президенты Турции и Египта Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в Эр-Рияде на полях внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) ситуацию в секторе Газа и доставку помощи палестинцам.

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"Президент Эрдоган встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках внеочередного саммита ОИС в Эр-Рияде и обсудил ситуацию в Газе. Были обсуждены последние события, связанные с нападениями Израиля на сектор, которые с каждым днем увеличивают уровень насилия. Эрдоган подчеркнул, что Израиль за совершаемые им нарушения прав человека в отношении гражданских лиц в секторе Газа должен быть наказан в соответствии с международным законодательством", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также проинформировал ас-Сиси об "интенсивной дипломатической работе Турции, направленной на обеспечение постоянного мира в Палестине". "Он подчеркнул, что Турция готова сотрудничать в вопросах доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг в сектор Газа", - сообщила канцелярия.

Эрдоган в Эр-Рияде также провел встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Индонезии Джоко Видодо. 

Теги:
ТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-Эрдоган, Реджеп Тайип
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