11 ноября, 16:34

Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в ДТП со смертельным исходом

Исполнять обязанности главы оборонного ведомства будет госсекретарь Здравко Якоп

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку главу Минобороны Марио Баножича, виновного в ДТП со смертельным исходом.

"В этих обстоятельствах, которые являются чрезвычайными в связи с серьезным дорожно-транспортным происшествием, сегодня днем я снял с должности министра обороны Марио Баножича", - сообщил глава правительства на пресс-конференции, уточнив, что исполнять обязанности главы оборонного ведомства будет государственный секретарь Здравко Якоп.

Пленкович указал на то, что Баножич находился в выходной день за рулем личного автомобиля, он ехал по личным делам без сопровождения сотрудников службы безопасности. По словам премьера, в настоящий момент экс-министр находится в больнице с серьезными травмами.

Прокуратура по результатам расследования заявила, что именно Баножич является виновником ДТП, в результате которого погиб 40-летний водитель другого транспортного средства. Отмечается, что министр в условиях плохой видимости из-за тумана выехал на полосу встречного движения для обгона, где столкнулся с микроавтобусом, водитель которого погиб.

Министерство обороны Хорватии ранее в субботу опубликовало заявление, в котором сообщалось, что "11 ноября 2023 года на государственной автодороге DC-55 на выезде из города Винковци в сторону Жупани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием министра обороны Марио Баножича, управлявшего личным автомобилем, и водителя микроавтобуса", в результате которого "водитель микроавтобуса погиб". 

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