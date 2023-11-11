Из Газы могут освободить десятки детей, пожилых людей и обладателей двойного гражданства

Как предупредили израильские чиновники, пока есть несколько нерешенных вопросов, которые могут помешать заключению сделки

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские дети, пожилые люди, а также обладатели двойного гражданства могут быть включены в списки на обмен заложниками и заключенными между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. С таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, в рамках предстоящего обмена тех, кто обладает американским гражданством наравне с израильским и находится сейчас в секторе Газа, могут освободить из плена ХАМАС. Всего же речь может идти о вызволении нескольких десятков заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

В то же время чиновники предупреждают, что пока есть несколько нерешенных вопросов, которые могут помешать заключению сделки, например тот факт, что ХАМАС не раскрывает список всех своих заложников, а также требует взамен на освобождение израильтян прекращение огня на срок до недели.

10 ноября газета The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц сообщала, что Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых радикальным палестинским движением. Как отмечают источники, согласно одному из обсуждаемых вариантов, ХАМАС сначала освободит от 10 до 20 гражданских лиц. Затем, если Израиль выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников. В обмен ХАМАС просит короткую паузу в боевых действиях, поставок больших объемов гуманитарной помощи, топлива для больниц и освобождения женщин и детей из израильских тюрем.

Как отмечает издание, посредником в переговорах выступает Катар, также в них принимают участие высокопоставленные официальные лица США.

Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на знакомого с ходом дискуссий чиновника, информировала, что директор ЦРУ Уильям Бернс и глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в четверг обсудили в Катаре с властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Израильское руководство ранее сообщало о готовности делать паузы продолжительностью всего несколько часов, чтобы дать ХАМАС возможность освободить заложников.