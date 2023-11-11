11 ноября, 17:20

Бывший генсек НАТО предложил принять Украину в альянс без потерянных ей территорий

Андерс Фог Расмуссен. EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ
Андерс Фог Расмуссен
© EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

Как отметил Андерс Фог Расмуссен, альянс также должен будет "послать России четкий сигнал" о том, что за любое нарушение новых границ НАТО последует жесткий ответ со стороны его членов

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Экс-генсек НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен считает необходимым предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев. Слова датского политика в косвенной речи приводит британское издание The Guardian.

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"Пришло время сделать следующий шаг, направив Украине предложение вступить в НАТО. Нам необходима новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", - сказал он. "Нерушимость гарантий, закрепленных в пятой статье [Североатлантического договора], удержит Россию от атак на украинскую территорию, которая будет находиться в НАТО, и позволит Украине высвободить силы для отправки на линию фронта", - добавил Расмуссен.

По его словам, альянс также должен будет "послать России четкий сигнал" о том, что за любое нарушение новых границ НАТО последует жесткий ответ со стороны его членов. Он добавил, что это будет в чем-то похоже на установление бесполетной зоны над украинской территорией. Расмуссен также заявил, что его предложение не будет способствовать замораживанию конфликта и не вынудит Укарину отказаться от потерянных территорий.

Издание напоминает, что бывший генсек и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в прошлом году участвовали в составлении гарантий по обеспечению безопасности Украины, а также готовили украинские предложения в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе, на котором Украина так и не получила приглашение стать членом альянса. 

Теги:
Украина
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