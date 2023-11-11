11 ноября, 17:41
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

Рустем Умеров поблагодарил США за переданные Украине системы противовоздушной обороны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий и потребности Киева.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Обсудили конкретные шаги", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинский министр пожаловался, что во время разговора, который прошел утром, в Киеве раздавались взрывы. Он поблагодарил США за переданные Украине системы противовоздушной обороны.

4 ноября Остин и Умеров также говорили по телефону. Тогда украинский министр настойчиво попросил у главы Пентагона больше боеприпасов. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на УкраинеУмеров, Рустем Энверович
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