Министр обороны Украины рассказал главе Пентагона о потребностях Киева

Рустем Умеров поблагодарил США за переданные Украине системы противовоздушной обороны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий и потребности Киева.

"Проинформировал своего американского коллегу о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Обсудили конкретные шаги", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинский министр пожаловался, что во время разговора, который прошел утром, в Киеве раздавались взрывы. Он поблагодарил США за переданные Украине системы противовоздушной обороны.

4 ноября Остин и Умеров также говорили по телефону. Тогда украинский министр настойчиво попросил у главы Пентагона больше боеприпасов.