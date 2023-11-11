11 ноября, 17:47,
обновлено 11 ноября, 17:53
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Сирии

Израильские военные наносят ответный удар по сирийской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Сирии и наносят ответный удар по сирийской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад после сирен, прозвучавших на Голанских высотах на севере Израиля, было зафиксировано два запуска со стороны Сирии по израильской территории, они [снаряды] упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля наносит удар по источнику атаки на сирийской территории", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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