Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Сирии

Израильские военные наносят ответный удар по сирийской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Сирии и наносят ответный удар по сирийской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад после сирен, прозвучавших на Голанских высотах на севере Израиля, было зафиксировано два запуска со стороны Сирии по израильской территории, они [снаряды] упали на открытой местности", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля наносит удар по источнику атаки на сирийской территории", - добавили в пресс-службе.