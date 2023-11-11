В Баварии запретили пропалестинский лозунг "От реки до моря"

Он означает, что Палестина должна занимать территорию от реки Иордан до берега Средиземного моря

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти германской земли Бавария запретили лозунг "От реки до моря", который используют сторонники Палестины. Об этом сообщило агентство DPA.

"От реки до моря" означает, что Палестина должна занимать территорию от реки Иордан до берега Средиземного моря, где сейчас находится Израиль. Прокуратура и полиция Баварии предупредили, что впредь использование этого лозунга, независимо от языка, будет рассматриваться как использование символов террористических организаций. Это может повлечь за собой наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет или денежного штрафа, как происходит, например, в случае с нацистской символикой или лозунгами. Как указали в прокуратуре Мюнхена, такие меры приняты после того, как МВД страны ввело запрет на деятельность палестинского радикального движения ХАМАС в Германии и пропалестинской организации Samidoun.

В субботу в некоторых городах ФРГ вновь прошли пропалестинские демонстрации. В Берлине в акции приняли участие около 2,6 тыс. человек. Они призвали осудить действия Израиля в секторе Газа и скандировали, помимо прочего, "Свободу Палестине". В Мюнхене демонстрация под девизом "Остановить войну - свободу Палестине" собрала около 2,5 тыс. человек, еще порядка 2 тыс. участвовали в пропалестинской акции в Вуппертале (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).