WP: координатором подрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ

По сведениям газеты, Роман Червинский, в частности, "занимался логистическими вопросами"

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и европейские источники.

Как пишет издание, Червинский "был координатором операции [по подрыву] "Северных потоков". По данным издания, он "занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек", которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Как пишет издание, Червинский "получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников", которые в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Издание отмечает, что 48-летний полковник ВСУ "действовал не в одиночку и не занимался планированием" диверсии. Как подчеркивает The Washington Post, Червинский в письменном заявлении отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков". Газета подчеркивает, что сведения о роли Червинского в подрыве "Северных потоков" "противоречат публичным заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского о непричастности страны" к этой диверсии.

21 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию с целью завладеть самолетом Воздушно-космических сил РФ. 25 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал Червинского на два месяца без права внесения залога. В мае суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого об изменении меры пресечения.