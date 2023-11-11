11 ноября, 18:09,
обновлено 11 ноября, 18:52
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

WP: координатором подрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ

Место происшествия на газопроводе "Северный поток", 29 сентября 2022 года. GUardia Cstera de Suecia vía AP
Место происшествия на газопроводе "Северный поток", 29 сентября 2022 года
© GUardia Cstera de Suecia vía AP

По сведениям газеты, Роман Червинский, в частности, "занимался логистическими вопросами"

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и европейские источники.

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Как пишет издание, Червинский "был координатором операции [по подрыву] "Северных потоков". По данным издания, он "занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек", которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Как пишет издание, Червинский "получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников", которые в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Издание отмечает, что 48-летний полковник ВСУ "действовал не в одиночку и не занимался планированием" диверсии. Как подчеркивает The Washington Post, Червинский в письменном заявлении отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков". Газета подчеркивает, что сведения о роли Червинского в подрыве "Северных потоков" "противоречат публичным заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского о непричастности страны" к этой диверсии.

21 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий. По версии следствия, Червинский вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую спецоперацию с целью завладеть самолетом Воздушно-космических сил РФ. 25 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал Червинского на два месяца без права внесения залога. В мае суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого об изменении меры пресечения. 

Теги:
УкраинаРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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