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обновлено 11 ноября, 19:04
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС заявили об уничтожении в Газе более 160 единиц военной техники Израиля

Как отметил официальный представитель группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда, за последние 48 часов бойцы движения уничтожили 25 единиц израильской военной техники

РАБАТ, 11 ноября. /ТАСС/. Отряды палестинского движения ХАМАС с момента эскалации конфликта 7 октября полностью или частично уничтожили в секторе Газа более 160 единиц военной техники Израиля. Об этом в эфире телеканала Al Jazeera заявил Абу Убайда, официальный представитель группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС.

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"Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц сионистской военной техники с момента начала наземной агрессии", - сказал он. По его словам, только за последние 48 часов бойцы движения уничтожили 25 единиц израильской военной техники.

Как отметил Убайда, израильские танки, двигающиеся по разрушенным районам в секторе Газа, "наталкиваются на ожесточенное сопротивление, в результате чего они вынуждены отступать и менять маршруты движений наступления". Бойцы ХАМАС "устраивают засады, атакуют скопления пехоты [противника] с помощью ракет, противопехотных мин, заминированных автомобилей и минометных снарядов", добавил он.

Израильская армия, по словам представителя группировки, на "протяжении пяти недель проливает кровь тысяч детей, женщин и невинных людей, обстреливает больницы, школы, мечети, церкви и жилые дома". "Ужасающие массовые убийства, совершенные врагом на глазах всего мира, являются его единственным достижением в этой войне", - подытожил Убайда. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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