Венгрия предложила создать в Европе систему безопасности, приемлемую для России и Украины

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер отметил, что Будапешт выступает "за немедленное и безоговорочное прекращение огня" и подготовку соглашения о мире

БУДАПЕШТ, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что в Европе должна быть создана новая система международной безопасности, которая будет отвечать интересам как России, так и Украины. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.

Он выступил на конгрессе молодежной организации правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Секешфехерваре (область Фейер) с речью о внешней политике. Коснувшись конфликта на Украине, он отметил, что Венгрия выступает "за немедленное и безоговорочное прекращение огня" и подготовку соглашения о мире. "Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России", - процитировало Менцера информационное агентство MTI.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что странам Запада, в том числе Европейскому союзу и США, необходимо заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности. Он отмечал, что переговоры по этому вопросу должны состояться после урегулирования конфликта на Украине и в них вместе с ЕС и Россией должны принять участие Соединенные Штаты.