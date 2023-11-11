11 ноября, 19:03,
обновлено 11 ноября, 19:11
Палестино-израильский конфликт

КПП "Рафах" вновь откроют для иностранных граждан 12 ноября

Речь идет об обладателях иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. КПП "Рафах" возобновить работу для обладателей иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, в воскресенье, 12 ноября. Об этом говорится в заявлении пограничной службы палестинского анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Работа наземного КПП "Рафах" возобновится завтра, в воскресенье, 12 ноября, для обладателей иностранных и египетских паспортов, которые внесены в списки, публиковавшиеся с 1 ноября", - говорится в сообщении.

10 ноября почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, должны были покинуть сектор Газа через "Рафах", но работа КПП была заблокирована. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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