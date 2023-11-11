11 ноября, 19:37
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над Газой

По словам официального представителя Армии обороны еврейского государства Даниэля Хагари, за три дня город покинули 200 тыс. человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 200 тыс. жителей Газы покинули город только за последние три дня, переместившись в южную часть сектора, это указывает на утрату радикалами из ХАМАС контроля над северной частью анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Множество людей покидают [Газу] в последние дни из-за того, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа. Только за последние три дня выехали почти 200 тыс. человек", - сказал он на вечернем брифинге.

Представитель армии подчеркнул, что мирное население покидает охваченную боями северную часть сектора, где расположен и сам город Газа "вопреки инструкциям" радикалов из ХАМАС, которые, по версии израильских военных, используют мирное население в качестве живого щита и всячески препятствует его эвакуации. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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