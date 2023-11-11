11 ноября, 19:50

Подоляк ожидает споров не только с Польшей, но и с другими странами ЕС

По словам советника главы офиса президента Украины, Киеву нужно сформировать правила ведения переговоров и "давить в своих интересах"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экономические споры будут возникать у Украины не только с Польшей, но и с любыми другими странами ЕС, которые защищают своих национальных производителей. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я спокойно относился бы к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, вопреки внутренним общеевропейским правилам, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Украине нужно сформировать правила ведения переговоров и "давить в своих интересах". В то же время Подоляк надеется, что в Польше сформируют правительство, которое будет "иначе смотреть" на взаимодействие с Украиной по экономическим вопросам.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они, в частности, требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины. В субботу президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с президентом Польши Анджеем Дудой. Зеленский поздравил его с Днем независимости Польши и заверил, что украинцы всегда будут помнить помощь Варшавы.

Ранее вопрос экспорта зерна серьезно обострил взаимоотношения Варшавы и Киева, которые с июля обменивались обвинениями. Тогда Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы. В Киеве также называли призывы польских властей ограничить экспорт украинской сельхозпродукции популизмом накануне парламентских выборов в Польше. Со своей стороны польские власти указали на неблагодарность Киева. 

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