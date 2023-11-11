Глава МИД Израиля обсудил с коллегой из ФРГ ситуацию с заложниками в Газе

Эли Коэн поблагодарил Анналену Бербок за поддержку Германией Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с коллегой из Германии Анналеной Бербок, обсудив с ней перспективу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС.

"Международная коалиция за освобождение заложников! Сегодня я встретился с германским министром иностранных дел Анналеной Бербок, мы обсудили возможные пути освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - написал глава израильского МИД на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Коэн отметил, что это уже третий визит Бербок в Израиль за время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта, которое началось с атаки ХАМАС 7 октября.

"Я поблагодарил ее [Бербок] за то, что Германия поддерживает Израиль, и попросил ее продолжать поддержку на международной арене, чтобы мы могли завершить работу по уничтожению царства террора ХАМАС, которое хуже "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС). Я сказал, что мы продолжим сражаться в Газе, пока похищенные не будут возвращены, и будем уничтожать ХАМАС до тех пор, пока оно не будет больше представлять никакой угрозы для граждан Израиля - ни сейчас, ни в будущем", - добавил министр.