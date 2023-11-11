Израиль намерен демилитаризовать сектор Газа и держать его под контролем

По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, израильская армия оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы для страны со стороны анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноября. /ТАСС/. Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве, чтобы исключить любую угрозу для себя на этом направлении. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Что касается всех разговоров про "день после", этот день наступит только после того, как [палестинская радикальная организация] ХАМАС будет искоренена. Газа будет демилитаризована, и из сектора Газа больше не будет исходить угроза Израилю", - сказал он на пресс-конференции, добавив, что израильская армия оставит за собой право действовать в сфере безопасности в любой момент, чтобы пресечь угрозы для Израиля со стороны анклава.

"Чтобы гарантировать то, что угроза исходить не будет, в любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм, потому что резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносит по нам удары. Это было также доказано в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), именно поэтому я ни при каком условии не поступлюсь контролем за безопасностью", - добавил премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу того, кто будет осуществлять гражданский контроль в секторе Газа, Нетаньяху подчеркнул, что в любом случае там не должно быть радикалов у власти. "Хочу еще раз подчеркнуть, что контроль в сфере безопасности подразумевает возможность [для израильской армии] заходить в любой момент, когда мы хотим, чтобы уничтожить террористов, которые могут снова появиться и начать угрожать Израилю. Но скажу вам, чего там точно не будет: не будет ХАМАС. Еще там не будет своего рода гражданской администрации, которая учит своих детей ненависти по отношению к Израилю, учит их убивать израильтян и уничтожать Государство Израиль", - отметил он.