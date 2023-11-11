В Лондоне задержали 150 участников шествия в поддержку Палестины

По информации Скотленд-Ярда, некоторые участники группы кидали фаеры, лица многих из них были закрыты

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала в центре Лондона 150 участников шествия в поддержку Палестины, которые отошли от заранее согласованного маршрута движения и нарушали общественный порядок.

"Сотрудники полиции задержали группу из примерно 150 человек, отколовшуюся от пропалестинской демонстрации на улице Гровенор-плейс", - говорится в сообщении полиции, размещенном в соцсети X (ранее Twitter). По информации Скотленд-Ярда, некоторые участники этой группы кидали фаеры, а лица многих из них были закрыты.

Ранее полиция задержала в центре Лондона почти 100 ультраправых активистов, планировавших напасть на участников шествия в поддержку Палестины.

Само же шествие, по оценкам организаторов, собрало около полумиллиона человек, а по оценкам полиции - около 300 тыс. Эта антивоенная акция стала самой масштабной за последние 20 лет. Демонстрация прошла мирно, однако среди участников были замечены молодые люди с символикой движения ХАМАС, которое в Великобритании признано террористической организацией, а также с транспарантами, содержащими антисемитские изображения и сравнения Израиля с нацистской Германией. Большая группа пропалестинских активистов также собралась на вокзале Ватерлоо, мешая пассажирам, и долго не подчинялась требованиям полиции освободить зал ожидания.