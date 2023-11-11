11 ноября, 20:36
Палестино-израильский конфликт

ЛАГ и ОИС считают, что Газа должна остаться в составе Палестины после окончания конфликта

Участники саммита в Эр-Рияде также подчеркнули, что палестинские группировки, действующие в анклаве и на Западном берегу, должны объединиться под эгидой ООП

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Военная кампания Израиля в секторе Газа не должна привести к отторжению анклава от единого палестинского государства. Об этом говорится в итоговом заявлении совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, который завершился в Эр-Рияде.

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"Мы отвергаем любые предложения, которые подразумевают отделение Газы от Западного берега [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим. Любой подход к будущему Газы должен рассматриваться в контексте работы над всеобъемлющим решением, которое гарантирует единство палестинских территорий, призванных стать свободным, независимым, суверенным государством со столицей в Восточном Иерусалиме", - указано в документе.

Участники саммита также подчеркнули, что Организация освобождения Палестины (ООП) "является единственным законным представителем палестинского народа". Как отмечается в заявлении, палестинские группировки, действующие в секторе Газа и на Западном берегу, должны объединиться под эгидой ООП. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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