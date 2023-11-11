Польша сообщила, что в Газе остаются 25 граждан республики

Один из них, Александр Данциг, находится среди заложников ХАМАС, уточнил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Сивера

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 25 граждан Польши остаются в секторе Газа, один из них является заложником, удерживаемым в анклаве палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

"В секторе Газа в настоящий момент находятся 25 наших соотечественников, в том числе Александр Данциг, гражданин Польши, который находится среди заложников", - написал Сивера на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

10 ноября телеканал Polsat со ссылкой на постановление президента Польши Анджея Дуды проинформировал, что польские власти начали подготовку мероприятий по эвакуации своих граждан из сектора Газа. На тот момент в Газе оставались по меньшей мере 29 граждан республики.