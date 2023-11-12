Нетаньяху заявил, что война с Израилем станет для "Хезболлах" ошибкой всей жизни

По словам премьер-министра страны, начало боевых действий против еврейского государства "предопределит судьбу Ливана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предостерег руководство шиитской организации "Хезболлах" от развязывания полномасштабных боевых действий против еврейского государства. По его словам, эскалация со стороны "Хезболлах" стала бы для организации "ошибкой всей жизни."

"Мы также очень хорошо готовы на северном направлении. Мы ведем мощный огонь на земле и с воздуха. Я предупредил "Хезболлах": не совершайте ошибку и не вступайте в войну, потому что это будет ошибкой всей вашей жизни. Если вы решите вступить в войну, это предопределит судьбу Ливана", - сказал он во время пресс-конференции.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант посетил одну из военных баз на границе с Ливаном, где предупредил жителей Ливана, что в случае крупномасштабной войны с "Хезболлах" израильская армия готова будет сделать в Бейруте то же, что она делает сейчас в Газе.