11 ноября, 21:21
Палестино-израильский конфликт

Венесуэла осуждает действия Израиля и требует прекратить убийства мирных жителей

Также всеми инстанциями и международными организациями должна быть гарантирована независимость Палестины, как этого недавно потребовала Генеральная Ассамблея ООН, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно осуждает "геноцид народа сектора Газа" со стороны Израиля и требует незамедлительно прекратить убийства мирных жителей анклава. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в субботу на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в соцсети Х (ранее Twitter).

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"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает проявление ненависти, призывы к уничтожению палестинского народа, развязанную Израилем в духе доктрины нацизма кампанию геноцида против народа Газы и особенно недавние заявления министра [по делам Иерусалима и наследия Израиля] Амихая Элияху, который не только угрожал применением ядерного оружия, но и предлагал уничтожить всех под священным флагом палестинского государства, всех тех, кто сегодня стал благородным символом восстания против израильского варварства", - указал МИД.

"Систематические убийства Израилем беззащитного мирного населения Газы должны быть немедленно прекращены, гуманитарная помощь должна поставляется без каких-либо ограничений, независимость Палестины должна быть гарантирована всеми инстанциями и международными организациями, как этого недавно потребовала Генеральная Ассамблея ООН", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Венесуэлы. 

Теги:
ПалестинаВенесуэлаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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