Нетаньяху призвал мировых лидеров не поддаваться "давлению меньшинств" по Газе

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что действия еврейского государства справедливы, и оно не уступит давлению в вопросе проведения военной операции в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Мировые лидеры не должны поддаваться "давлению меньшинств" по вопросу ситуации вокруг сектора Газа, считает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его мнению, действия Израиля справедливы и всему миру следует принять его сторону.

"Я говорю американцам: вы тоже должны присоединиться к нашей главной цели в виде уничтожения [палестинской радикальной организации] ХАМАС, потому что это должно быть и вашей целью. И я должен сказать, что большинство американского населения поддерживает нас и проводимую нами политику. Да, действительно, раздаются и другие голоса, но мы пытаемся им противостоять", - сказал он на пресс-конференции.

Нетаньяху отметил, что многие мировые лидеры откликнулись на его приглашение и совершили визиты в Израиль в знак солидарности в условиях нынешнего обострения ситуации в регионе. "Это очень важно для нас, но это не значит, что иногда не возникают разногласия. Такое случается. Это происходит потому, что в некоторых из этих стран есть меньшинства, которые оказывают давление на лидеров. И я говорю лидерам: не поддавайтесь давлению, наша война - это ваша война, и в этой войне мы должны победить ради нас и ради вас", - уверен он.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что Израиль не уступит никакому давлению в вопросе проведения военной операции в секторе Газа. "Хотел бы прояснить: никакое международное давление, никакая ложь, рассказываемая о нашей армии, не изменит нашей веры в то, что мы в этом случае на справедливой стороне, и не отстранит нас от нашего долга защитить себя", - указал Нетаньяху.