Макрон назвал конференцию по Газе в Париже шагом к созданию гуманитарной коалиции

Президент Франции также подчеркнул необходимость возобновления политического диалога

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Франции считает международную конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, которая прошла в Париже 9 ноября, шагом к созданию коалиции, целью которой является оказание гуманитарной помощи палестинскому населению в зоне конфликта. Об этом он написал в обращении к соотечественникам, которое публикует газета Le Parisien.

"Франция взяла на себя обязательство сформировать гуманитарную коалицию, первое совещание которой прошло в четверг в Париже, где мы призвали к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня", - отметил президент.

Он подчеркнул, что хотя Израиль имеет право на самооборону, необходимо возобновить политический диалог. "Израиль дал вооруженный ответ на террористическую атаку 7 октября. Как я говорил с самого начала, Израиль имеет право на самозащиту. Никаких оговорок быть не может: ХАМАС должен быть обезврежен, - указал Макрон. - При этом необходимо, чтобы самооборона [Израиля] сопровождалась возобновлением политического диалога, а также защитой гражданского населения и заложников в Газе, которые не должны платить своей жизнью за кровожадное безумие террористов".

Ранее Макрон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, в результате чего гибнут мирные жители, нелегитимны и не имеют оправдания. В то же время он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. Вместе с тем французский президент заметил, что для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху назвал ошибкой эти заявления французского президента и указал, что всю ответственность за происходящее в анклаве несет палестинское радикальное движение ХАМАС.