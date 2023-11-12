Спикер Палаты представителей США предложил финансирование правительства без помощи Киеву

Газета Politico подчеркивает, что предложение Майка Джонсона уже раскритиковали некоторые его однопартийцы

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства в отрыве от помощи Израилю и Украине. Об этом сообщила газета The Hill.

По ее данным, Джонсон в беседе с представителями Республиканской партии в нижней палате Конгресса в субботу заявил о том, что намерен продвигать собственный план во избежание приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) 17 ноября. Этот план предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года.

Газета отмечает, что законопроект не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ. При этом, по мнению Джонсона, вопрос выделения средств на эти цели должен рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

Издание Politico в свою очередь подчеркивает, что предложение Джонсона уже подвергли критике некоторые его однопартийцы, что снижает шансы на то, что соответствующий законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом Конгресса, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.