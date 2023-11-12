Белый дом отверг проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву

По словам пресс-секретаря американского президента Карин Жан-Пьер, республиканцы в Палате представителей тратят время "на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. План продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана), является несерьезным и ведет к приостановке его работы (шатдауну). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка", - говорится в документе. По словам пресс-секретаря Белого дома, республиканцы в Палате представителей "тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий".

По словам Жан-Пьер, приостановка работы федерального правительства "поставит под угрозу" достижение целей в сфере национальной безопасности и внутренней политики, в том числе "вынудит военнослужащих работать без оплаты". Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что республиканцам в нижней палате Конгресса "следует перестать тратить время на внутрипартийные распри, делать свое дело и работать в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна".

Ранее Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства. Он предусматривает продолжение финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине, а также на защиту американских границ, по мнению Джонсона, эти вопросы должны рассматриваться в отрыве от законопроекта, призванного избежать шатдауна.

Газета The Hill подчеркивает, что предложение Джонсона уже подвергли критике некоторые его однопартийцы, что снижает шансы на то, что соответствующий законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом Конгресса, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.