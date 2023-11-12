12 ноября, 01:36,
обновлено 12 ноября, 02:07
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла удар по объектам в Сирии

Они были произведены в ответ на субботнюю атаку в направлении Голанских высот, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам "террористической инфраструктуры" на территории Сирии в ответ на атаку в направлении Голанских высот в субботу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад в ответ на вчерашнюю (субботнюю) атаку в направлении Голанских высот истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии", - говорится в сообщении.

В субботу армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Сирии и начали наносить ответный удар. 

Теги:
СирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация