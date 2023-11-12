Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для полевого госпиталя в Газе

Это вторая подобная операция за последнее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для управляемого Амманом полевого госпиталя в секторе Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на иорданских военных.

Сообщается, что пакеты с гуманитарной помощью сбрасываются с самолетов на парашютах. Это уже вторая подобная операция за последнее время. Предыдущий раз был согласован с Израилем, при этом никто из израильских официальных лиц заранее не проверял содержимое груза.

Израиль ранее заявил, что будет подвергать проверке все гуманитарные грузы, направляемые в сектор Газа с целью предотвращения контрабанды оружия.