12 ноября, 01:57
Палестино-израильский конфликт

Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для полевого госпиталя в Газе

AP Photo/ Achmad Ibrahim, архив
© AP Photo/ Achmad Ibrahim, архив

Это вторая подобная операция за последнее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Иордания сбросила с воздуха гуманитарную помощь для управляемого Амманом полевого госпиталя в секторе Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на иорданских военных.

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Сообщается, что пакеты с гуманитарной помощью сбрасываются с самолетов на парашютах. Это уже вторая подобная операция за последнее время. Предыдущий раз был согласован с Израилем, при этом никто из израильских официальных лиц заранее не проверял содержимое груза.

Израиль ранее заявил, что будет подвергать проверке все гуманитарные грузы, направляемые в сектор Газа с целью предотвращения контрабанды оружия. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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