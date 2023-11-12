ВОЗ сообщила о потере связи со своими работниками в больнице "Аш-Шифа" в Газе

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может связаться со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа на фоне ужасающих сообщений о неоднократных нападениях на больницу", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Глава ВОЗ отметил, что организация обеспокоена безопасностью медицинских работников и пациентов, призывает к "немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе" и беспрепятственной и безопасной эвакуации пациентов.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что больница "Аш-Шифа" полностью отключена от электроснабжения, израильские ВВС ведут массированный обстрел ее окрестностей.