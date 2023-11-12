12 ноября, 02:32
Военная операция на Украине

Остин обсудил с Умеровым планы на очередную встречу в формате Рамштайн

В ходе телефонного разговора министры обороны США и Украины также обсудили положение дел на поле боя, сообщили в пресс-службе Пентагона

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым потребности Киева и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

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Как отмечается в документе, Остин и Умеров во время телефонного разговора обсудили положение дел на поле боя. "Они также обсудили приоритеты в вопросе военной поддержки и планы на следующую встречу контактной группы по военному содействию Украине, которая пройдет позже в этом месяце", - указывается в заявлении.

Как сообщал начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк, очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн пройдет в ноябре, участники обсудят подготовку Вооруженных сил Украины к зиме. Последнее заседание в формате Рамштайн прошло 11 октября. Тогда Киев предложил участникам создать "коалицию развития оборонной индустрии" для локализации производства оружия на Украине. Кроме того, впервые в заседании очно принял участие украинский президент Владимир Зеленский. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на УкраинеУмеров, Рустем Энверович
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