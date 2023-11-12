12 ноября, 05:03
Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ заявили, что Израиль никогда не обещал не наносить удары по югу Газы

По словам пресс-секретаря Армии обороны еврейского государства в резерве Джонатана Конрикуса, "ситуация на земле является динамичной"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля никогда не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

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"Ситуация на земле является динамичной, идет война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы", - сказал он.

"Полагаю, могут быть случаи, когда мы будем поражать важные военные цели в Газе", - добавил представитель вооруженных сил.

"Мы никогда не говорили о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы. Мы заявляли только о том, что фокусируем основные боевые действия или главные операции на севере сектора. Полагаю, это довольно ясно и достаточно очевидно для тех, кто наблюдает за ситуацией", - резюмировал Конрикус. 

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